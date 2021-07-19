（ETtoday提供）

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台北市長柯文哲6月16日曾喊出一個月將新冠肺炎確診者清零，不過到7月16日仍未達成目標，柯文哲回應，已將確診者壓到10例上下，在公衛上已經有95分。而今（19）日最新民調出爐，不論是執政和防疫上，柯文哲均獲得51.9%的滿意度。

根據《ETtoday新聞雲》最新民調，台北市民對現任市長柯文哲的滿意度為51.9%（非常滿意10.5%、還算滿意41.4%）；另有44.6%台北市民對現任市長柯文哲感到不滿意（非常不滿意20.3%、不太滿意24.3%）。

台北市民對現任市長柯文哲自今年五月本土疫情爆發以來的防疫表現滿意度為51.9%（非常滿意9.4%、還算滿意42.5%）；另有44.2%台北市民對現任市長柯文哲感到不滿意（非常不滿意20.6%、不太滿意23.6%）。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2021年7月13日至16日進行，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1214份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.81%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（110年6月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。