43歲微風廣場少奶奶孫芸芸婚後生下一對寶貝兒女，湊成一個好字，但她注重家庭隱私，鮮少曝光小孩的正臉，繼21歲女兒廖思惟（Trinity）去年尾牙首度亮相後，孫芸芸昨（18日）再PO兒子的真面目，又帥又陽光的外型引起驚呼，就連時尚媽咪Melody（殷悅）都狂讚一家神基因。

孫芸芸從沒有主動公開兒子的長相，18日卻破例在IG上傳一張兒子衝浪的帥照，寫道：「舊照片 #mama的視角」畫面中，孫芸芸兒子頂著黑色短髮，曬出一身黝黑的古銅色皮膚，還有明顯的肌肉線條，雙手扶著衝浪板在岸邊蓄勢待發，渾身充滿陽光型男氣息，《Vogue Taiwan》總編輯、孫芸芸的堂妹孫怡認證：「他帥爆」Melody則驚呼：「What？！長那麼大了？」孫芸芸笑回：「對啊，這是之前的照片了。」Melody忍不住狂讚：「全家都是美女帥哥」有趣的是，孫芸芸女兒廖思惟也來留言，「我不運動你要不要發我吃東西的照片？」孫芸芸溫柔的碎念：「妳這個小螞蟻每天都吃一大堆」並附上許多食物的圖案，母女倆公開拌嘴吸引百名網友按讚。

不僅如此，其餘網友對孫芸芸兒子也是讚不絕口，一致性的認為他非常帥氣，「目測弟弟有1米85以上」、「強大基因」、「求近照」還有人直言：「根本是彭于晏嘛！可以出道惹」意外掀起熱烈的討論。