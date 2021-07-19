李沁在《錦繡南歌》顛覆以往形象，飾演獨立果斷的俠女沈驪。（(中天娛樂台提供）

《錦繡南歌》由李沁與秦昊領銜主演。（中天娛樂台提供）

中天娛樂台熱播中的古裝權謀劇《慶餘年》，本周五(23日)播出精采大結局，主角范閑（張若昀飾）會揭開身世之謎，該劇女主角李沁與秦昊主演的接檔戲《錦繡南歌》自7月26日起開播，雖同屬權謀劇，但愛情戲著墨較多，劇情背景為南北朝劉宋元嘉年間，李沁飾演的俠女沈驪歌與彭城王劉義康（秦昊飾）共同調查奸佞陸遠（戚跡飾），在經歷重重磨難後終成眷屬，攜手保衛國家的故事。

《錦繡南歌》去年在大陸平台首播上線短短4天，網播量就破2億，最終累積播放量更高達35.2億，獲得廣大好評。李沁在此劇更顛覆形象，有別在《慶餘年》飾演身體孱弱的林婉兒，這次飾演有勇有謀、獨立果斷的俠女，在劇中有許多打戲場面，她受訪時透露內心住著一個男孩子，飾演俠女這個角色讓她感到開心：「我覺得演打戲的時候非常酷！女生也可以很帥，打戲的時候需要非常乾脆俐落，所以在這一點上面，我覺得可能內心也有一股俠氣，很想展現一下這一面！」

李沁出道之今累積許多作品，每部作品都挑戰截然不同的角色，《紅樓夢》端莊的少年薛寶釵、《楚喬傳》備受寵愛的小公主元淳、《如懿傳》成了最美妃子「寒香見」。她想要挑戰不同類型的劇本：「沒有侷限自己的角色，不同的時代包括現代、古代、民國，我都可以去嘗試！」當被問到在《如懿傳》演繹最美妃子時，是否會有壓力，她更坦然地說：「我覺得導演敢讓我演我就演！」展現出她勇於挑戰的精神。

李沁在《錦繡南歌》有多套精緻華麗的服裝，她提到最喜歡斗笠的造型：「非常帥氣，就是風一吹走起路來非常幹練瀟灑！」除了打戲，劇中有一場面，也流露李沁的男兒氣，是她直接脫了秦昊的衣服幫他換藥，粗魯的動作讓秦昊痛呼，李沁對於這段劇情則笑稱：「怎麼感覺我們拿錯了劇本！」網友看了也紛紛留言「兩人根本拿錯劇本」、「超愛女主人設！李沁在這部展現多面向演技！」這部讓李沁大展演技的古裝大戲《錦繡南歌》將於7月26日起周一至周五晚間8-10點在中天娛樂台播出。