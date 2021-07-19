韓國軍方派遣至非洲海域的清海部隊34營，官兵所搭乘的文武大王艦日前爆發群聚感染，船上301人中247人確診COVID-19（2019 冠狀病毒疾病），占比高達82%。

韓聯社報導，韓國合同參謀本部今天表示，截至今天上午8時，清海部隊34營艦組人員累計247人確診，50 人陰性，其餘4人「無法判別」，目前共16人移送當地醫院治療。

清海部隊為韓國海軍成立的反海盜部隊，15日首次出現確診者，委託當地衛生當局對301名艦組人員進行採檢後，陽性率達82.1%。

由於病毒感染有潛伏期，加上處於密閉且密切接觸的艦艇內，人員感染風險高，目前判定為陰性或無法判別人員中可能再出現確診者。

這並非韓國軍方首次發生群聚感染，韓國海軍孤隼峰級上陸艦今年4月也發生群聚感染，當時艦組人員確診比例近4成；清海部隊的群聚感染是去年2月軍方首次出現確診者以來最大規模。

韓國當局18日已派遣200人的特殊任務部隊飛往當地，預計韓國時間下午將陸續抵達。據軍方說明，200人包括海軍、空軍及醫療人員，出發前PCR檢查結果皆為陰性，且都完成疫苗接種。

艦組人員預計20日傍晚飛抵首爾機場，將轉送隔離治療設施。（