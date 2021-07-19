暖警幫顧火災戶3童，里長大讚是超級暖男，還笑言：「可以嫁了！」(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

暖警幫顧火災戶3童，里長大讚是超級暖男，還笑言：「可以嫁了！」(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

暖警幫顧火災戶3童，里長大讚是超級暖男，還笑言：「可以嫁了！」(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

暖警幫顧火災戶3童，里長大讚是超級暖男，還笑言：「可以嫁了！」(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

桃園區中正五街一處民宅18日慘遭祝融，轄區桃園警分局埔子所警員江仲軒及李宗勳獲報趕往現場，女屋主燒傷送醫、心心念念家中3名未滿5歲的小姐弟，人民保母瞬間化身臨時保母，手中抱1個、左右大腿各護1個，站路口等警車帶返派出所，讓里長大讚暖心笑言：「可以嫁了！」

桃園區中正五街一處民宅，18日中午因34歲徐姓女屋主炊事不慎，引發火警，警消獲報當場，立即撲滅火勢，但徐婦仍因身體多處燒傷，要立即送醫治療，卻放心不下家中3子女。

當場協助交通管制和救災的轄區埔子派出所警員江仲軒及李宗勳獲悉，主動協助，允諾先將小朋友帶返派出所內照顧，等待在新北工作的父親來接回，徐婦才安心就醫。李宗勳隨即左手抱2歲弟弟、右手牽3歲小哥哥、左大腿則護著5歲小姐姐，站在路口等候警車來接送，孩子們也乖巧緊跟在側，站著的小姐弟還一度環抱李警的大腿。

溫馨的畫面被民眾拍下，傳給當地長德里長彭沛妤，彭放上網肯定警消合力救災及照顧小朋友的暖心行為，消防救災、警員協助照顧事故家庭幼兒，感謝警消協助，更讚揚員警李宗勳是「超級暖男」，獲得里長里民認證，「這個真的不錯，可以嫁了！」3姐弟在派出所等候約1小時，父親即趕到派出所接回。