1名外送員日前接到1份訂單，是1名女子幫男友訂餐，並送到男友家，但女子在訂單備註欄對外送員說「（餐點）放在門口，幫我看看有沒有女鞋，怕男友偷吃」，而外送員送達時真的看到1雙高跟鞋，並如實告知女子；許多網友紛紛笑說，「跟她說沒有高跟鞋，但是1個大胸美女來取餐」、「外送員原來還要兼差抓猴」。

1名外送員在臉書「外送師ㄟ543」發文表示，他日前接到1份外送訂單，是1名女子訂餐，女子疑似是幫男友訂餐，並要外送員送到男友家，不過女子在外送的備註寫到「放在門口，幫我看看有沒有女鞋，怕男友偷吃」；原PO當下看到心想「女孩啊，你太沒安全感了吧」，但之後送餐時竟真的看見1雙高跟鞋，他也如實向女子說「有女鞋」。

女子在訂單備註欄對外送員說「（餐點）放在門口，幫我看看有沒有女鞋，怕男友偷吃」。（翻攝自臉書「外送師ㄟ543」）

該外送員表示，他向對方表示門口有女鞋後，就沒有過問後續，不過他之後發文笑說「身為一個母胎單身，我不允許有人在我面前那麼受歡迎」；其他網友則留言說，「這個男友如果要偷吃，還讓女友幫忙訂外送也是挺酷的」、「跟她説沒看到高跟鞋，但是一個大胸美女出來取餐」、「現在外送員原來也要兼具多功能」、「你這是變相的徵信社人員嗎」。

不過外送員兼當「徵信社人員」的事件不只這一齣，先前也有另名女子傳訊息給外送員說「遠距離的我想要抓姦，我男友劈腿了，可以幫我拍幾張旁邊鞋架的照片嗎？早餐請您吃，辛苦了，請幫幫我，謝謝您！」同樣讓網友大開眼界。