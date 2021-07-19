勞動力發展署中彰投分署台中就業中心為開發媒合機作平台，舉辦「開麥啦！視訊系列聯合徵才」活動。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

七月畢業求職旺季，卻遇到疫情影響，勞動力發展署中彰投分署台中就業中心為開發媒合機作平台，將舉辦「開麥啦！視訊系列聯合徵才」活動，共有15家廠商釋出789個職缺，包括自行車零組件廠瑞士商佛克司公司釋出薪資上看8萬元的工程師職缺。

此外，矽品精密、上銀科技等知名科技大廠，以及鑫鼎王、北澤、香繼光等知名餐飲服務業均參與徵才，徵才活動即日起受理民眾辦理線上求職登記，7月23日截止報名，初審符合資格者，由廠商通知面試時間，並於7月27至29日進行視訊面試。

台中就業中心主任曾一斐說，視訊系列聯合徵才活動，除了科技大廠及連鎖餐飲業者之外，還號召欣展工業、旭東機械工業、高鼎精密材料、幸記工業、寧茂企業、三商家購製造業及連鎖超市業者參與，另有青松健康及本坊居家長照機構等照顧服務產業共15家廠商，參與產業別多元。

多家製造業開出高薪徵求人才，其中在太平地區穩健成長的欣展工業股份有限公司，在世界十大運動品牌中，有九家的專業運動鞋鞋底均由其生產。

世界跑最快的男人「閃電」波爾特、德國足球明星戈策腳下都是欣展的鞋底，該企業難得參加在地徵才活動。參與徵才的餐飲服務業表示，此時延攬新進員工，有較多時間可以做扎實的教育訓練，為解封後提供更好的服務品質做準備。

活動報名線上求職登記初審符合資格者，由廠商於7月27-7月29日下午2時到4時辦理視訊面試，每日一場次，每場次5家廠商進行面談。

台中就業中心提醒求職者，視訊面試時，要找一處乾淨明亮、安靜不受打擾，以及網路順暢的地方進行視訊，事先需測試硬體設備，面試前提早5分鐘以上事先進到線上會議空間作準備，才可以從容應對視訊面試。