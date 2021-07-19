花蓮近日地震頻繁，花蓮市區有民眾家的水塔因而傾斜，水不慎流至電源延長線旁，造成插座電線短路起火，所幸當時附近無任何可燃物可供延燒，火勢很快撲滅，無人員傷亡。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮近日地震頻繁，花蓮市區有民眾家的水塔因而傾斜，水不慎流至電源延長線旁，造成插座電線短路起火，所幸當時附近無任何可燃物可供延燒，火勢很快撲滅，無人員傷亡。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今天凌晨也發生芮氏規模3.9的地震。（羅亦晽翻攝）

花蓮近日地震頻繁，雖無重大災情傳出，不過花蓮市區有民眾家的水塔因而傾斜，水不慎流至電源延長線旁，導致插座電線短路起火，所幸當時附近無任何可燃物可供延燒，火勢很快撲滅，無人員傷亡。

消防局指出，花蓮市有間民宅傳出火災，獲報後隨即派遣車組趕抵現場救火，所幸火勢很快撲滅，也無人員傷亡，不過經火調人員現場勘查發現，近日花蓮地震頻繁，民眾放在家樓頂的水塔因而傾倒，裡面的水隨下樓梯的方向流動，經過放置樓梯間的電源延長線插座時，插座遇水而造成電線短路起火，

消防局局長林文瑞呼籲，地震發生時，除應確實在當下做「趴下」、「掩護」、「穩住」避難動作外，在地震後也須檢視家中頂樓水塔是否有傾倒漏水、家中電源線經過地方是否有潮溼或積汙導電等情形發生。

花蓮繼14日發生42起連環地震後，16日也發生16起，17日6起、18日5起，今天凌晨2點多也發生芮氏規模3.9的地震，其中最大震度為4。中央氣象局雖研判這幾天的連環地震是7、8日曾2起規模5.4雙主震的餘震，指出能量有在釋放，不過也推測後續餘震恐持續至少1周，規模4到5不等，呼籲民眾仍須提高警覺。