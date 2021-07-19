泰山、五股地區的貴子坑溪，過去因流經工業區還有生活廢水，加上水流緩慢，惡臭不斷，新北市府改造貴子坑溪，民生路至中港水門間下游河段相關整體改善工程已完工，溪水已無臭味，接下來除了加強周邊下水道接管，搭配新泰塭仔圳計畫，打造26公頃親水景觀休閒帶，翻轉惡臭之名。

新北市水利局表示，貴子坑溪自泰山流經五股工業區後，匯集中港大排排入大窠坑溪，長久以來因坡度平緩致流速緩慢，水流不順，周遭又因工廠及生活廢水排入，導致水質汙染嚴重且易有惡臭產生。

市府向中央爭取前瞻基礎建設補助，第一期改善工程採束縮斷面提升流速方式，已完成民生路至新五路間河段子母溝工程，本年更接續辦理下游段改善工程，總計完成長達2.8公里的子母溝，提升流速並減輕惡臭，另在尾端中港大排設置抽水機及撈汙機，晴天時預抽降低上游水位，及增加防汛滯洪空間。

水利局表示，接下來改善工程將配合泰山地區實施中的汙水下水道系統建置，未來第三部曲更是推動新、泰塭仔圳市地重劃，先驅營造貴子坑溪整體河川環境，接下來貴子坑溪沿線11處公園及1處園道及整體水域一併納入規畫，總計約26公頃，整體營造親水景觀休閒帶，打造當地成為新北之心，並建構民眾親水、遊憩的友善環境。