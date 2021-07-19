台股今(19日)開低走低，航海王、鋼鐵人努力撐盤，但仍不敵台積電等電子權值股走弱，盤中一度跌逾180點，指數力守17700點，終場加權指數以17789.25點作收，下跌106點，成交值4674億元，貨櫃三雄的陽明、萬海最後都收在平盤。

美股上周五全面收黑，台股開盤下跌40.90點，以17854.35點開出，台積電開盤以583元開出後，一度跌破580元，來到578元，下跌11元，跌幅1.87%，聯發科、鴻海、聯電、台達電等電子權值股也都開低走低，聯發科一度來到915元，下跌42元，跌逾4%，台達電一度跌逾5%，鴻海也跌逾2%，金融類股也開高低，拖累大盤指數一度報17708.15點，下跌187.1點。

鋼鐵人、航海王努力扮演撐盤角色，鋼鐵股燁興、聚亨、彰源、允強盤中都亮燈漲停，貨櫃三雄開高走高，長榮收在在186元，上漲7.5元，漲幅4.2%，陽明開在193元，一度報196.5元，上漲8.5元，漲幅逾4%，但終場以平盤188元作收，萬海開在293元，盤中報297元，股價一度漲逾3%，終場也收在286元的平盤。