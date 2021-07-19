天使總教練麥登(Joe Maddon)對於大谷翔平的擔憂幾乎成真，他早就擔心大谷在明星賽一次做太多事會破壞打擊手感。大谷在明星賽後兩場累積10打數僅1安打，吞下6次三振，即使他在明星賽中也沒打擊出去。19日大谷繳出本季第34轟，還跑出一支內野安打，終於讓麥登放心一些。

《洛杉磯時報》兩年前引述一位球探的觀察：「大谷翔平是個彪形大漢，這類打者出棒速度較慢，但我預測他的擊球技巧還會成長，單季50轟不是夢。」他還看好大谷轉成全職打者可以更上一層樓。如今這個預言可能要成真了，大谷出賽87場繳出34轟，天使還剩下70場例行賽，有機會將日本打者的紀錄推進到50轟。

麥登說：「他的揮棒模式可能有點偏移，變得更接近拉打，所以我很高興他這一擊是接近中外野（中右外野）的全壘打。」大谷先前一直都是有辦法擊出反方向的全壘打（推打到左外野），比起單純的力量還要求更多的技巧。

全壘打大賽當天，大谷似乎就出現擊球不順的問題，開賽第1分鐘僅擊出兩轟，接著他3分鐘打了20轟。延長賽平手，最後加賽的時候他更是第一球就打成滾地出局。大谷先前贏過日職全壘打大賽，但是大聯盟畢竟水準更高一截，有很多強力拉打的怪物型選手，冠軍阿隆索(Pete Alonso)的實力深不可測，只是他們在例行賽對付投手的技巧不如本季的大谷翔平。