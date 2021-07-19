桃園一名已婚、育有一子女的男子，結婚2年多就外遇溫姓小三，雙方多次透過通訊軟體互傳鹹濕對話，元配驚覺後怒告法院，向小三求償100萬元，可小三堅稱自己不知道對方是人夫，法院不採信，因此一審判賠20萬元，小三獲悉後不服再提上訴，甚至哭窮，可是又被法官發現她跟朋友入住有超大泳池的精品旅館，依舊不採信其證詞，駁回上訴。

根據判決書內容指出，桃園一名人夫婚後2年跟小三展開不倫戀，2人多次發生性關係，而且訊息對話非常鹹濕，包括「被壓著X的關係吧、真變態、你昨天真變態」、「我們先從車震開始阿，記得有次超刺激的」、「我比較喜歡上次那樣被硬上」等語，妻子發現後火冒三丈，決定提告向小三求償100萬元。

但庭審時小三喊冤，堅稱不知對方已婚，僅知道有一名正宮存在，而且她還親口詢問過，人夫當下沒有承認也沒有否認，至於對話紀錄中「老婆」一詞，不過只是「元配」的代稱，況且 2人還多次聊到「婚前恐懼症」。

但法官審酌2人對話紀錄與相關證詞後，認為2019年11月14日，小三曾在訊息裡向人夫表示「丟下懷孕的老婆到夜店玩耍真是渣」、「怎麼不傳給太太看呢她應該會炸到直接生出來」，2020年2月還向人夫提到「那我介紹我是你情婦吧」，加上2020年3月，小三因為人夫說自己最近不愛回家，於是回應「你這是婚前恐懼症吧」，顯然已知對方即將成婚，而且元配婚前還懷有身孕，所以不採信其證詞，一審判小三應賠償20萬元。

面對判決結果，小三不服再提上訴，並大打悲情牌，稱自己父母從小離異，家庭功能不完整，令人同情，加上她22歲就遇人不淑，生下一女獨自扶養，如今再面臨母親罹癌的龐大醫藥費，實在無力負擔賠償金20萬元。

不過高等法院新審酌為2人對話用詞精確，小三擺明知道人夫已婚事實，雖然哭窮，可是後來她臉書上又PO出帶子女去小琉球玩，或是和友人入住超大泳池精品旅館的內容，顯見其經濟狀況跟口述狀況不同，辯詞不足採信，因此駁回其上訴，維持原判決。