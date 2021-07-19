台灣5月中疫情爆發，進入三級警戒長達2個月，疫情嚴峻期間，許多民間團體紛紛伸出援手，台灣水木清華校友會無償捐助防疫物資，至今已入倉5櫃消毒洗手液，約25萬瓶，以及4櫃防護口罩約800萬片，尚有4櫃消毒洗手液，約20萬瓶，正於美國來台途中，將於近日抵達台中港。

據了解，自今年6月18日開始，台灣水木清華校友會已陸續透過中央及各地方民意代表的協助，將約10萬瓶消毒洗手液，以及約160萬片口罩，無償分享給台北地區、新北地區、桃園地區、台中地區、新竹地區及宜蘭地區的警、消、公所、清潔隊、市場攤販及獨居長者。

會長朱長生表示，他們不是捐贈也不是援助，是透過有限的防疫物資來分享無限的關懷及傳遞無限的熱情，大家共同凝聚了這份良善與溫暖。

校友林祐倫表示，即日起於每週一的上午10點至下午2點開放倉庫，讓所有需要消毒洗手液及防護口罩等防疫物資的育幼院、養老院、街友等弱勢防疫單位，於登記後可派員自行前往無償提取。

該會防疫物資提取點目前為位於台中及彰化的三座倉庫，將視需要於北中南或各縣市設立提取點，詳情可至臉書粉絲團「台灣水木清華校友會」留言詢問。