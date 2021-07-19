受COVID-19疫情影響，「2021亞洲生技大展」首波線上會展自7月19至28日於該展覽官網展出，農委會配合大會行銷國際與展出規劃設置「農業科技館」，以中英文展示該會試驗改良場所、農業科技研究院(簡稱農科院)以及與國內大專院校合作之最新研發成果，呈現農業科技之多元連結與跨界應用，以及推動農業科技產業化之豐碩成果。在此疫情嚴峻之環境下，以突破空間與時間限制的線上展示，完整且清楚呈現農業科技相關研發成果，歡迎各界踴躍參觀。

疫情中生技產業再出發，跨域整合創新研發

因應2021亞洲生技大會主題「疫情中生技產業再出發」，農委會指出本次「農業科技館」聚焦「深耕心世界．跨域新農業」，分成「創新農業智慧生產」、「循環農業資源再造」、「安全農業安心友善」及「產業化專區」4大主題專區，共展出41項涵蓋農林漁牧防檢疫各領域新技術及產學研跨域合作成果。面對複雜多變的自然環境與市場條件，將延續秉持著創新智慧、安全安心及永續循環之精神，發展新產品或新技術之多樣化應用，期於後疫情時代突破困境、強化競爭力，拓展國內外潛在市場。

本次展出亮點包含具多元食材發展技術的「農產加值打樣中心」(包含芒果新興乾燥技術、鳳梨之新型態複合乾燥技術、紅龍果粉末化技術、紅豆膨發餅加工技術、文旦創新加工技術及樹豆焙炒技術)、有效提升農作效率且符合環保趨勢的「電動履帶式高空作業車」、極具觀賞價值與可維持水族生態功能的「紅線鞭腕蝦繁殖與養殖技術」、具循環經濟效益之甘藷格外品處理技術(包含開發甘藷格外品為工業發酵碳源—實證轉化生質聚合物PHA和益生菌甘藷青貯芻料製程技術)等，兼具農業創新發展與永續經營之概念，展出內容精彩可期。

農業創新契機，產業無限商機

為具體展現農業科技商品化研發豐富能量，產業化專區展示農委會農業科專計畫中學研單位及業界合作之研發成果，以農業業界科專為例，政府每補助1元，平均可帶動業者直接投資1.55元，創造6.64元產值，歷年累計促成衍生投資逾22億元，本次由瓜瓜園企業股份有限公司及弘昌碾米工廠展示該公司具國際化潛力之計畫研發成果。

另亦展示農科院多項服務平台(包含農業科技產業化服務平台、農業微生物工廠與飼料暨添加物技術服務平台、動物疫苗與檢測服務開發平台等)，說明如何協助將農業研發成果成功商品化、事業化、產業化及國際化。農委會「農業科技館」展現自上游研發到下游產業化之具體輔導成果，期能以本次線上展出的方式，將我國農業科技行銷至國際，並讓國人認識農業科技之豐碩成果。