消防員到場後隨即將火撲滅，所幸沒有造成人員傷亡，南投縣政府消防局第一大隊碧興分隊表示，車斗並無裝載任何東西，研判是傳動軸過熱導致火災，但詳細的原因仍有待調查釐清。（國道三隊提供／吳建輝彰化傳真）

彰化台76縣八卦山隧道今天中午驚傳火燒車意外，一輛自小貨車車斗因不明原因冒煙起火，當時駕駛看著自己的貨斗起火，趕緊停在路旁跳車求救，消防員到場後隨即將火撲滅，所幸沒有造成人員傷亡，南投縣政府消防局第一大隊碧興分隊表示，車斗並無裝載任何東西，研判是傳動軸過熱導致火災，但詳細的原因仍有待調查釐清。

國道三隊表示，今天11點47分獲報，一輛自小貨車行駛在台76憲東向31.3公里處，靠近南投出口方向隧道口，隨即派員前往進行管制，消防員抵達現場後不到20分鐘就將火勢控制，12點16全線恢復通車，由於現場沒有事故發生，因此後續交由消防隊撲滅火勢，詳細的起火原因則需要調查。

碧興分隊表示，抵達現場後發現駕駛站在車旁，隨即拉起水線搶救，火勢撲滅後發現車斗並未裝載任何物品，因此研判是車輛傳動軸過熱起火，導致火災發生，所幸這起事故並無造成人員傷亡，也提醒民眾，開車前務必詳細檢查車輛狀況，切勿勉強上路。