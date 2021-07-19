疫情帶來新的挑戰，近期王品集團部分品牌門店因租約到期不續租，引發外界高度好奇，對此，王品集團表示，因應疫情，王品集團的策略就是「汰弱留強、加速發展」，未達營收獲利目標的門店就結束，但創新品牌與拓點展店腳步不會停。

看好台灣經濟後市與外食餐飲業長期發展，過去幾年王品集團「品牌為先」的經營理念布局。自2020年新冠疫情爆發，餐飲商圈、營業型態都出現新的變化，不少一級商圈釋出好點位，王品也把握時機，加速展店，2021年1-4月新開6店；5-7月也新開6店，和牛涮、聚都按照原訂規劃到南部拓點。目前通過集團內部開發決策會議、即將開工裝修的店面有15家。

王品集團表示，品牌經營需要長久、持續不斷努力。聚焦資源、適度調整品牌和門店規模，才能符合消費者的需求，帶來更大的商機。王品集團相信：台灣可以控制疫情、早日降級解封、開放餐廳內用、民眾也可以早日回到正常生活，王品集團也會努力做好準備，開啟新的成長新局面！