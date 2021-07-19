（14:51更新）氣象局針對苗栗縣、台中市、南投縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時45分止。請慎防劇烈降雨、雷擊。請進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。

午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局發布新竹縣、苗中彰投雲、嘉義縣市、南高屏11縣市大雨特報，今天中南部地區及竹苗山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

氣象局發布11縣市大雨特報。（翻攝自氣象局）

氣象局表示，今天各地多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨，提醒中南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，午後外出活動請留意天氣的變化攜帶雨具備用；氣溫部分，全台高溫普遍可以達到32至35度，苗栗以北、雲林、宜蘭、花蓮及金門有局部36度以上高溫發生的機率，外出活動請做好防曬措施並多補充水分。

午後對流旺盛，今天中南部地區及竹苗山區有局部大雨發生的機率。（翻攝自氣象局）

至於颱風最新狀況，氣象局表示，今年第6號颱風「烟花」，上午8時颱風中心位於台北東方1050公里的海面上，持續朝西北西方向前進，預計周五（23日）最接近台灣，由於其位在季風低壓環流內，受太平洋高壓強弱、低壓環流或是低壓環流內未來發展的熱帶系統影響，路徑於周四（22日）前不確定性仍高；此外，今天上午8時廣東海面生成今年第7號颱風「查帕卡」，中心位置在鵝鑾鼻東南方800公里海面上，預計未來幾天在廣東沿海打轉，對台灣短期的天氣沒有直接影響。

氣象局提醒，近期東部地震頻繁，提醒東半部地區務必在颱風來臨前及早做好防颱準備，嚴防落石、坍方及及土石流。