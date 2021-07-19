近日台灣疫情逐漸趨緩，伴隨解封在即，命理專家小孟老師以星象角度，在官方頻道直播預測下半年國運，在疫情方面，應持續小心變種病毒問題，同時9月適逢水逆，小孟老師表示，「會出現不少打完疫苗依舊感染的情況」。

因2021年有7顆行星逆行，其中冥王星一路從4/28逆行到10/7，在這段期間中，人們的恐懼感會不斷加深，情緒會變得更加急躁不安，因為冥王星同時代表著亢奮與悲傷，因此在逆行的時候會造成更嚴重的影響。

另外，在經濟方面也有可能大起大落，例如：股票漲跌會變得非常明顯，很可能一下子大漲，一下子又大跌，經濟起落很大。小孟老師表示，厲害的投資人必定能在這波起伏中賺大錢，「但如果你不會看盤，不太清楚股票局勢的話，就千萬不要接觸短線操作的投資，否則很有可能慘賠。」

在突發意外方面，小孟老師指出，當冥王星逆行的時候，台灣會面臨不少突發狀況，例如國際間的約定或國產疫苗計畫破局等，可能會有意外發生。同時，人們也容易誤判情勢，建議大家在投資時務必多加注意，政府在決定解封政策時，也要謹慎評估，以免也不小心鬆懈，導致病毒大舉入侵。

另一方面，土星也從今年的5/23一路逆行到10/11，代表疫情在下半年會有反覆發生的狀況，小孟老師分析，「因為土星本身是一顆很壓抑的行星，當它逆行的時候就會凶上加凶。」不僅國外的疫情會變嚴重，變種病毒也可能變得更強大，此時人們應多多思索該如何跟病毒和平共存。另外，也可能帶來水災或地震。

象徵「膨脹」力量的木星從6/20開始逆行至10/18，會造成物價上漲，不論是民生物資或房價都可能狂飆，加深通貨膨脹的影響。而在產業方面也會重新洗牌，航運及生技醫療業的股票可望上漲。

而海王星則會從6/26一路逆行到12/1，顯示一切事物的傳播速度將加快，其中病毒的影響會加大，讓經濟變得更蕭條，此時人們要更小心與疫情相關的詐騙事件。而天王星會從8/20一路逆行到明年1/18，小孟老師分析，「變種病毒會在此階段突破，不僅潛伏期變長，更可能會出現混合型病毒，國外也可能出現新的大流行。」此外，也要小心航空事故以及大型連環車禍意外。

水星會在9/27到10/18逆行，因落入風向星座天秤座，象徵病毒依舊會不斷傳播，除了新冠肺炎之外，也要小心流感病毒，小孟老師提醒，「正是因為水逆，在9月分，會有不少人遇到打了疫苗依舊感染的情況。」建議大家務必減少出門，同時，政府千萬別過度自信，應持續以嚴謹的態度決定政策。

到了年底，金星會在12/19至明年1/29逆行，很可能會出現離婚潮，或發生與感情有關的凶殺案件。若想增強下半年運勢，小孟老師建議，可多吃糯米改善磁場，多喝青草茶來降火氣，協助安定思緒，也能在日常多配戴綠色水晶、放置紫色的花朵在書桌旁，可用來抵擋厄運。