台南市舊城區的觀光、美食名聞遐邇，但觀光好行2條路線及雙層觀光巴士的載客數卻大幅衰退，對舊城區的觀光車潮疏緩幾乎沒有發揮功能。面對後疫情時代可能引爆的國內觀光人潮，市議員邱莉莉19日建議市府超前部署，利用小黃公車提供「停車便利送」接駁，此舉獲得市長黃偉哲的認同，並承諾將進行後續研究並建立機制。

邱莉莉指出 觀光好行88、99等2條路線，搭乘高峰是在2014至2016年間。其中，88線搭乘人次從2018年便開始有明顯下滑，2020年更跌至僅剩5萬9109人次，不到2014年25萬6114人次的1／4； 99線2020年的搭乘人次，也僅剩2014年的6成。

至於2016年開始市區新增的四方電動巴士路線，原住民會館到南紡夢時代路線的搭乘人次，仍維持相當穩定的載運量，但安平環線假日公車從2019年後的搭乘人次就急墜下降，2020年甚至只有1042人次搭乘，以安平觀光的假日交通載運需求，根本不應該淪落至此。

邱莉莉表示，最令人遺憾的是，雙層觀光巴士的使用率始終低迷，營運日的平均搭乘人次都不到百人，去年全年搭乘人次更只剩1萬6503人次，對舊城區的觀光車潮疏緩，幾乎沒有發揮功能。

邱莉莉認為，市府應該即刻推動舊城區觀光接駁車的政策，如果無法在短期內建構成熟的觀光接駁車體系，也可考慮防疫期間與小黃計程車配合的模式，開發台南市小黃接駁APP系統，針對有消費或購買門票的旅客，在舊城區利用小黃公車作為接駁車，如此才能在疫情解封後提高觀光誘因，增加店家觀光收入，也創造就業機會。

邱莉莉強調，因應疫情三級警戒，市府除於5月24日首波對商圈及市場推出「台南便利送[email protected]」平台服務，媒合外送業者利用摩托車或小黃計程車送餐，為能協助小黃業者生計，還分別於6月19日、6月23日擴大與家樂福6家分店及全聯11家門市合作，由計程車配送宅配到家服務；直到7月14日止，累計訂單1958筆，訂單金額163萬4800元，但市府負擔僅25萬元，證明利用小黃公車作為舊城區觀光接駁車模式，具有可行的經濟效益。

黃偉哲認為，市府一直想要突破觀光區外圍停車場使用率低，但觀光遊憩區卻很多人的問題，對於邱莉莉建議有關結合觀光景點及停車點間的「停車便利送」接駁，或許能朝政府提供補助的方向去做，此一部份市府會進行後續的研究並建立機制。

交通局長王銘德也表示，對於台南市各觀光景點的交通規畫，該局也會邀請觀旅局、文化局及商圈一同檢討後，再做規畫。