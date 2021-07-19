基隆市仁愛市場2樓咖啡廳昨天有民眾群聚吃水餃遭市府開單，楊姓老闆喊冤表示，當天是店內自家老闆一起吃午餐，自己平常也都在店裡用餐，不知道怎麼會受罰，將提出申訴。對此，產發處表示，店面只限業者和工作人員用餐，但必須於隱密處，並使用隔板、保持社交距離。

咖啡廳楊姓老闆提及，自己最近心肌梗塞剛出院，昨天股東到店內談事情，順道探望他，由於正處中午時段，對方帶著水餃到店內一起用餐，他說，都是自己店家老闆，不知道私底下得罪誰，被故意拍下舉報。

楊老闆無奈指出，他平常三餐都是在座位區吃飯，其他店家也都一樣，已經這樣熬了2個月，現在疫情期間沒有什麼客人，被開了一張告發單，還不確定會被罰多少錢，他認為，有關吃飯問題，市府應該要制定相關做法。一旁挽面店家得知楊老闆遭舉發後直呼，以後不知道要怎麼吃飯，可能要把店面鐵門全部關起來，並提出疑問「還是要躲在廁所吃？」。

對此，產業發展處長黃健峰表示，業者可以在店內用餐，僅限老闆和店內員工，但盡量找隱匿處，不能大喇喇的在店門口，並必須盡速食用完畢，此外，若是多人一同吃飯，必須使用隔板、保持社交距離，切記一定不能群聚，他說，消費者或朋友一律禁止在店內用餐，疫情期間，請業者多多配合。

衛生局疾病管制科長郭香蘭進一步說明，目前正值微解封階段，但基隆市的餐廳或路邊攤皆未開放提供內用服務，原則上還是以外帶為主，如果民眾違反市府公告的防疫指引，拿下口罩用餐，將依傳染病防治法裁罰3000元到1萬5000元。