因應水情吃緊，桃園地區今年一期停灌，讓農民大喊吃不消，明年又因應大區輪作制度，輪到大園及觀音地區種植旱作，有代耕業者無奈直言「勒緊褲帶過活」，桃園市機耕協會理事長陳燕卿也說，今年一期已經停灌了，希望政府能體恤農民，修改大輪灌的既定政策，否則連休兩年農民實在無法負荷。

陳燕卿表示，農委會今年宣布在石門水庫灌區試辦大區輪作制度，在桃園、石門共3萬1000公頃的雙期作水稻，依工作站或水利小組分區，以2年為週期規畫每年一期作期間輪植旱作，剛好明年一期稻作為蘆竹、大園、觀音及楊梅等地區種植旱作，因應今年一期停灌，農民已經沒有收入了，坦言明年若真的又停灌，農民生活更是難上加難，人力流失也是一大問題。

有代耕業者認為中央政策混亂，到現在都沒有出面說明大區輪作的措施是否有更動，讓農民只能癡癡的等，從去年二期停灌、今年一期停灌，再加上二期耕種本來收成本來就少，明年一期若再度停灌，農民真的不堪負荷，該名代耕業者也說，沿海地區的農民幾乎是連停兩年，除了勒緊褲帶過活也不知如何是好。

農水會桃園管理處說明，農水署今年年底才會依據水庫的蓄水量來決定停灌的區域，若水量充沛則會全區供灌，目前距離明年一期還有半年的時間，期盼雨量持續增加，讓農民都能順利用水灌溉，同時管理處也會將農民的心聲向上呈報，讓中央參考地方實際執行的狀況，再判斷未來是否照常執行大區輪作制度。