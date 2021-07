國防部智庫國防安全研究院與資策會聯合發表「PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析」報告,以激化情緒對立的口水戰為題,引發外界質疑抹紅PTT。作者蔡榮峰今天表示,報告中未點名誰是「中共同路人」,更無意推論個別帳號政黨傾向,僅就現象進行描述性分析,研究方法都有依學術標準揭露。

此報告引起外界正反議論,有藍營人士質疑國防院已成為東廠,也有網友認為作者並不了解PTT的生態,但也有人認為尊重學術自由。每年撥預算給國防院的國防部也表示尊重。

根據國防院資料,蔡榮峰是國家安全所政策分析員,專業是澳洲與歐洲國防產業,南太平洋區域研究。

以下是作者聲表內容:

感謝各界關心與指導,就我本人的立場來說,以下有幾點說明:

一、 報告從頭到尾沒有點名誰是「中共同路人」,更無意推論個別帳號的政黨傾向,僅就現象進行描述性分析。

二、 PTT僅是研究者採樣分析的平台,非唯一可分析對象。疫情期間國內外智庫如台灣IORG,與美國大西洋理事會都有出版疫情相關的輿情訊息分析報告( IORG報告參考:https://iorg.tw/da 大西洋理事會報告:https://cutt.ly/DmBaJD0 )。

三、 台灣疫情期間訊息混亂的現象國際媒體也有幾篇報導。例如: 金融時報 https://pse.is/3k3bxt

半島電視台 https://tinyurl.com/yhm2bp7e

四、作者身為PTT世代一員,這篇報告正是為爭取PTT還原民主自由討論空間而付出的一點努力。報告分析方法、資訊技術都有依學術標準揭露,歡迎就實質內容對話,促進民主輿論品質。

五、 本報告的研究方法如下,Computational Social Science的跨領域研究途徑是個蠻新的嘗試。

【COVID-19字典的建置】 概念為滾雪球抽樣,大致定義跟台灣之COVID-19疫情有關的詞彙去撈取相關文章,反覆檢視並增減修正字典所包含的詞彙是否能涵蓋PTT八卦板上有關台灣COVID-19疫情相關文章。 依各國語言、社會狀況的不同,所建出來的字典也會不同。大西洋理事會DFRLab(2021) Weaponized: How rumors about COVID-19’s origins led to a narrative arms race的做法也是如此(p5)。

【策略性資訊操作】 本研究僅針對單一議題(COVID-19疫情)之下的大量發文之中論述,是否存在某些子議題立場來做分析,當然因為某些議題重複出現而受到本研究的關注。我們無意更進一步推論帳號的政黨傾向,只是描述個別論述與中共對台疫情輿論的相似度,研究不涉及帳號本身意圖與立場。本研究選定研究帳號的目的在於找出「長期、大量發表疫情相關文章的人」,標準並不會因為知名度而有區別,而是挑出在發文量上的極端值來分析,進一步去研究文本內容的句構與論述給予1或0的積分;報告中註腳三名單排序並沒有照發文量多寡來看,而是程式隨機排列。這也是為何我們找出來針對疫情擁有高發文量的帳號,其中包括了來自各種脈絡的帳號。當然也發現發文量高的帳號,會包含不斷協助整理疫情資訊的熱心鄉民。本研究嘗試找出是否存在透過大量貼文來影響公眾討論的議程設定(agenda setting), 也就是俗稱的「帶風向」。同時本研究也想了解是否有人透過增強曝光度的方式,來增強公眾 對某種特定印象的操作行為。(請見本報告p7) 原本本研究通篇選擇的名詞為「策略性資訊操作」,但考慮到讀者溝通所以還是使用了較白話的「帶風向」,定義如下: Kate Starbird Ahmer Arif Tom Wilson. (2019). Disinformation as Collaborative Work: Surfacing the Participatory Nature of Strategic Information Operations. 的定義「Individuals / groups manipulate public opinion and change how people perceive events in the world by intentionally altering the information environment.」(p2)

【情緒】 之所以沒有去使用自然語言處理(NLP)來進行情感分析的原因如下: 1. 本研究要看的是可以激化情緒的論述,不是文章本身的情緒表現。 2. 希望可以回歸文章的語境、脈絡。 3. 熟悉八卦板生態的讀者們一定也曉得,「Re文」若沒有刪除原文,會造成誤判。

【關於IP】 境外IP的研究僅就現象做描述性統計,並不涉及立場判斷。為維持標準的一致性,非使用台灣IP發表疫情相關文章者一律視作境外IP

六、 PTT創辦人杜奕瑾,亦將本人報告放在個人臉書分享,研究內容可受公開檢視與理性討論,我們都希望PTT更好。

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10158572623107852&id=683872851&sfnsn=mo