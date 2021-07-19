國防部智庫國防安全研究院與資策會聯合發表「PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析」報告，以激化情緒對立的口水戰為題，引發外界質疑抹紅PTT。作者蔡榮峰今天表示，報告中未點名誰是「中共同路人」，更無意推論個別帳號政黨傾向，僅就現象進行描述性分析，研究方法都有依學術標準揭露。

此報告引起外界正反議論，有藍營人士質疑國防院已成為東廠，也有網友認為作者並不了解PTT的生態，但也有人認為尊重學術自由。每年撥預算給國防院的國防部也表示尊重。

根據國防院資料，蔡榮峰是國家安全所政策分析員，專業是澳洲與歐洲國防產業，南太平洋區域研究。

以下是作者聲表內容：

感謝各界關心與指導，就我本人的立場來說，以下有幾點說明：

一、 報告從頭到尾沒有點名誰是「中共同路人」，更無意推論個別帳號的政黨傾向，僅就現象進行描述性分析。

二、 PTT僅是研究者採樣分析的平台，非唯一可分析對象。疫情期間國內外智庫如台灣IORG，與美國大西洋理事會都有出版疫情相關的輿情訊息分析報告（ IORG報告參考：https：／／iorg.tw／da 大西洋理事會報告：https：／／cutt.ly／DmBaJD0 ）。

三、 台灣疫情期間訊息混亂的現象國際媒體也有幾篇報導。例如： 金融時報 https：／／pse.is／3k3bxt

半島電視台 https：／／tinyurl.com／yhm2bp7e

四、作者身為PTT世代一員，這篇報告正是為爭取PTT還原民主自由討論空間而付出的一點努力。報告分析方法、資訊技術都有依學術標準揭露，歡迎就實質內容對話，促進民主輿論品質。

五、 本報告的研究方法如下，Computational Social Science的跨領域研究途徑是個蠻新的嘗試。

【COVID-19字典的建置】 概念為滾雪球抽樣，大致定義跟台灣之COVID-19疫情有關的詞彙去撈取相關文章，反覆檢視並增減修正字典所包含的詞彙是否能涵蓋PTT八卦板上有關台灣COVID-19疫情相關文章。 依各國語言、社會狀況的不同，所建出來的字典也會不同。大西洋理事會DFRLab(2021) Weaponized： How rumors about COVID-19’s origins led to a narrative arms race的做法也是如此(p5)。

【策略性資訊操作】 本研究僅針對單一議題(COVID-19疫情)之下的大量發文之中論述，是否存在某些子議題立場來做分析，當然因為某些議題重複出現而受到本研究的關注。我們無意更進一步推論帳號的政黨傾向，只是描述個別論述與中共對台疫情輿論的相似度，研究不涉及帳號本身意圖與立場。本研究選定研究帳號的目的在於找出「長期、大量發表疫情相關文章的人」，標準並不會因為知名度而有區別，而是挑出在發文量上的極端值來分析，進一步去研究文本內容的句構與論述給予１或０的積分；報告中註腳三名單排序並沒有照發文量多寡來看，而是程式隨機排列。這也是為何我們找出來針對疫情擁有高發文量的帳號，其中包括了來自各種脈絡的帳號。當然也發現發文量高的帳號，會包含不斷協助整理疫情資訊的熱心鄉民。本研究嘗試找出是否存在透過大量貼文來影響公眾討論的議程設定（agenda setting）， 也就是俗稱的「帶風向」。同時本研究也想了解是否有人透過增強曝光度的方式，來增強公眾 對某種特定印象的操作行為。(請見本報告p7) 原本本研究通篇選擇的名詞為「策略性資訊操作」，但考慮到讀者溝通所以還是使用了較白話的「帶風向」，定義如下： Kate Starbird Ahmer Arif Tom Wilson. (2019). Disinformation as Collaborative Work： Surfacing the Participatory Nature of Strategic Information Operations. 的定義「Individuals ／ groups manipulate public opinion and change how people perceive events in the world by intentionally altering the information environment.」(p2)

【情緒】 之所以沒有去使用自然語言處理（NLP）來進行情感分析的原因如下： 1. 本研究要看的是可以激化情緒的論述，不是文章本身的情緒表現。 2. 希望可以回歸文章的語境、脈絡。 3. 熟悉八卦板生態的讀者們一定也曉得，「Re文」若沒有刪除原文，會造成誤判。

【關於IP】 境外IP的研究僅就現象做描述性統計，並不涉及立場判斷。為維持標準的一致性，非使用台灣IP發表疫情相關文章者一律視作境外IP

六、 PTT創辦人杜奕瑾，亦將本人報告放在個人臉書分享，研究內容可受公開檢視與理性討論，我們都希望PTT更好。

https：／／m.facebook.com／story.php？story_fbid=10158572623107852＆id=683872851＆sfnsn=mo