中醫大新竹附醫引進零接觸快速核酸檢測站，採檢棒由自動轉液系統收回。（羅浚濱攝）

中醫大新竹附醫引進零接觸快速核酸檢測站，檢體放在主機靜待20分鐘後，採檢結果會透過系統自動發送報告。（羅浚濱攝）

中醫大新竹附設醫院為因應疫情執行快篩，引進零接觸快速核酸檢測站，民眾採檢只要25分鐘就能得知結果，1小時後並可從手機查詢報告，院長陳自諒指出，採檢過程完全零接觸，快速有效率，減少民眾等待時間，更能確保醫病安全。

中醫大新竹附醫急診室主任游俊豪表示，這套零接觸的採檢系統，使用手機或官網線上預約及付費後，到醫院採檢站門口報上姓名，經醫師核對身分，自動門會自動開啟，受檢者走進一個獨立的負壓採檢空間，空間裡的空氣皆經過醫療等級HEPA濾網過濾，並經由紫外燈殺菌，讓採檢者不用擔心被傳染。

游俊豪進一步說，醫師透過採檢窗幫民眾採檢，採檢棒由自動轉液系統收回，完成後續的試劑添加及檢測，民眾在採檢過程中不會與門把、醫護人員直接接觸，讓民眾體驗真正零接觸的採檢過程。

同時，採檢站內建快速核酸（PCR）檢測儀，檢體放入主機靜待20分鐘後，採檢結果即透過網路API程式連結到醫院HIS系統自動發送報告，5分鐘後受檢者即可查詢電子報告，也能選擇領取正式紙本報告，省去舟車勞頓。

中醫大新竹附醫資訊室主任謝嵩淮指出，整個流程透過線上預約、審查、批價、HEPA採檢站及電子化病歷報告，達到真正零接觸。

此外，採檢站內建的自動化檢測設備能優化採檢流程，能減少醫護、檢體傳送及醫檢的人力，並可於採檢後1小時內查詢電子及紙本核酸檢測報告，兼顧安全與效率。