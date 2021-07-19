不受到疫情影響，專業軟體代工廠哲煜科技今年營業額較去年同期大幅成長40%。為強化客戶滿意度，哲煜科技即日起新增台中辦公室，大量招聘當地資深及潛力軟體工程師，除了滿足台中當地蓬勃發展的客戶需求外，亦可服務來自全台及香港的客戶，力拼5年內成為台灣最大的軟體代工廠。

哲煜科技執行長李秉哲指出，台中當地的軟體人才充裕，技術水準不亞於北部，該公司在台中地區的業務發展相當快速，為滿足當地客戶的開發需求，同時培養中台灣的優秀軟體人才，哲煜科技選擇台中做為台北總公司以外的新據點，未來也將考量在南台灣新增據點，以培養當地人才及就近服務客戶。

即使今年深受疫情影響，哲煜科技今年專案數量卻較去年大幅增加30%，營業額更大幅成長40%。李秉哲認為，今年哲煜科技得以逆風成長的關鍵，在於過去數年累積的豐富經驗，加上老客戶的類型多元，讓新客戶無論有什麼樣的需求，諸如電商網站、教育平台、直播交友、IoT與設備應用、人工智慧專案等，哲煜科技都能提供解決方案，其中又以Fintech、AI、社群及電商為主力，更不乏政府大型專案及產界領導品牌。

李秉哲表示，客戶雖然只是委託製作一個專案，但哲煜科技是用了100個以上專案的經驗，佐以全台灣40多位同事的協助，串接了軟體開發經驗與業務需求，更串接了雲端技術及終端設備的整合，在客戶的需求明確又或是在萌發需求的階段，都可以提供完整的協助。此外，公司組成有超過三分之二都是專業的工程師，從人力資源的部屬上可看出哲煜科技對於技術與品質的要求，這也是目前許多知名領導品牌持續與哲煜科技合作的主因。

「把專案做好只是客戶選擇我們的基本條件，營運成功才是客戶跟我們長期合作的必要條件。」李秉哲表示，決策者不見得懂軟體技術，但一定有渴望「成功」的企圖心，哲煜科技的強項在於從營運的角度為客戶思考，將技術能力融入在客戶營運的既有優勢中，不是只把專案做完結案就好。他強調「唯有客戶成功，哲煜科技才會成功。」