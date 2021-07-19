女星何如芸16年前風光嫁給花蓮美侖大飯店董事長王敏錡，成了豪門媳婦，婚後她顧慮婆家想法，淡出演藝圈，又為了給王敏錡添子嗣，做了20多次試管嬰兒療程，才生下2個兒子，也為了小孩隱忍10多年，最終為離婚跟王敏錡對簿公堂，如今何如芸恢復單身並回歸演藝圈，跟兒子們也取得聯繫，昨(7/18)曝光兒子的同學說想跟她視訊認識，讓人很想知道後續發展。

何如芸與王敏錡16年豪門婚破局，當時因為婚變，2個兒子被提早送到新加坡讀書，她一度跟兒子們失聯，還被前夫透過律師指責沒去看孩子，讓她崩潰爆瘦，所幸兩個兒子在國外適應順利，她也成功回歸演藝圈，在跟孩子分離10個月後終於見到面，放下懸著的一顆心，如今母子三人靠著視訊通話維繫親子情。

昨何如芸在臉書po文，透露某天大兒子在下午的時候打視訊電話給她，並非因為自己想念媽媽，而是受到同學請托，打來表示：「媽媽！我有同學想跟妳說話可以嗎？」，當時何如芸沒梳妝打扮，但面對孩子的請託，她顧不得披頭散髮，直接回答：「當然好呀！」。

結果不是另約時間，何如芸答應視訊後，同學們立刻出現在螢幕中，很用力地打招呼：「何老闆！(這是什麼稱呼？)妳演的戲真好看！」，稱謂超級可愛，何如芸則看見兒子在角落低頭微笑，她表示，兒子因為聽不懂台語，所以沒在看她演的戲，「可是，他同學喜歡他的媽媽，我自己的兒子，會覺得媽媽很努力嗎？」。

何如芸感性噴發，表示自己一直在職場上很認真，不是為了名利，而是想累積人生的價值，吐露：「媽媽除了想好好生活著，還想做光走在你們前面，讓你們抬頭就可以看見！就算不能覺得驕傲，至少不能蒙羞！因為我是媽媽…」，一番話讓人相當感動。