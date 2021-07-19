全台新冠肺炎疫情仍在三級警戒，各行各業哀鴻遍野，不少企業採用分流上班、居家辦公等應變措施。前高雄市副市長李四川昨(18日)在臉書曬出多張風景照，提到這段疫情期間，大家都悶壞了，不過，「放下心來，一切都是緣」。

李四川在臉書寫下，這段疫情期間，大家都悶壞了，他也因悶在辦公室，才發現窗外山頂之雲那麼美，走在路上，靜下來欣賞路旁綠地的小花，發現小花沒因疫情影響，仍然開了那麼艷麗；這也讓他想起，俗語說「沒有放不下的事，只有放不下的心」，因此他認為「放下心來，一切都是緣」。

李四川寫下關於疫情期間的體悟，同時曝光辦公室外的風景照，還有幾張路邊植物的美照，吸引不少網友關。有網友留言表示「川伯我們還打不到疫苗，放不下心啊」、「川伯是台灣最美的一道風景」、「相片真美，謝謝川伯」、「川伯，一定要出來選高雄市長喔」。

至於台灣在7月26日是否會降級，行政院今(19日)上午召開擴大防疫會議，指揮中心指揮官陳時中在會中表示，三級警戒防疫措施自上週適度鬆綁後，由於國人大都能配合相關指引規範，目前疫情趨緩，已接近降為二級的標準，但考量到國際疫情依然嚴峻，邊境管制仍應嚴防，不可鬆懈，而國內警戒縱使降級，也需同配合嚴謹的管制措施，緩步實施。