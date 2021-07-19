YouTuber團體「反骨男孩」成員蕾菈（Lyla）擁有天使臉孔、魔鬼身材，加上她談話尺度無極限，讓蕾菈在網上擁超夯人氣，親民的蕾菈昨則開放粉絲問答，蕾菈被問到「認為自己靠奶才紅的嗎？」、「被說二手貨的心情」，對此，蕾菈也大方回應。

蕾菈不吝嗇展現前凸後翹的身材曲線、作風辛辣，有網友就發問「若是講直白的，會認為自己靠奶才紅的嗎？」對此，蕾菈則展現高EQ回應：「我覺得沒有什麼紅不紅」，蕾菈認為是自己剛好被外界看到，並且喜歡這樣的她，蕾菈認為被喜歡是一件值得開心的事，不過她也說：「可是人都會變，所以如果我現在不是他們喜歡的樣子，那也沒關係，寧願開心的做自己」，蕾菈不願為了討好更多人而勉強自己。

蕾菈回應粉絲提問。（圖／取材自蕾菈Instagram）

有人則提問「被那些人說二手貨的心情，會不會很氣，蕾菈加油」，對此，蕾拉則表示，她已經麻木了，但還是會忍不住飆粗口回嗆酸民「我想怎樣就怎樣，你們可以罵我，為何我不能罵你？！」也有人好奇蕾菈和6歲女兒的母女日常，蕾菈則寫下：「之前是媽媽怕孤單，希望我讓小孩陪她」，不過蕾菈下個月將把女兒接來同住，她近期噴母愛為女兒布置房間。

蕾菈回應粉絲提問。（圖／取材自蕾菈Instagram）

而蕾菈日前認愛DJ男友湯宇，現處於熱戀期的蕾菈，被網問到交男友後的改變，她則甜蜜回覆：「我覺得我變得更難搞了，超像小朋友又超任性的，把我寵壞我就離不開了」，另類曬恩愛更是閃瞎眾人。