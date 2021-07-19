萬華人發起罷免林昶佐活動，一周內就有逾4300份連署書，議員鍾小平與罷免林昶佐團體領銜人鄭大平，今(19)早將連署書送至中選會，痛批林昶佐是「政治小李子」，只會討好執政黨，讓萬華人痛心養老鼠咬布袋，高喊罷免萬華叛徒，力拚一個月完成二階連署。

鍾小平今日也在臉書中指出，罷免萬華叛徒林昶佐是許多萬華人的心聲，許多在地民眾反應林昶佐不跑基層、沒有服務，反對公開3+11會議記錄，不讓萬華人看到疫情破口的真相，這些事情都重重傷了萬華人的心！

鍾小平表示，希望能集合眾人之力，一起進入罷免林昶佐第二階段，也希望大家能夠團結，完成罷免的最終目標，讓萬華人再次驕傲，呼籲萬華的各位可以支持第二階段的連署。

針對林昶佐的罷免案，網路媒體《NOWnews》發起網路投票，要徵詢網友對該議題的意見，投票時間為7月18日至21日，截至19日下午1點30分，參與投票的網友中，有77.43%認為會成功，有22.57%認為不會成功；目前的結果顯示林昶佐遭到罷免的機率相當高。