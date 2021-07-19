台北市長受柯文哲表示北市中小學開學擬採線上與到校混合班，在家沒人照顧的到校上課，其他人在家線上上課。對此，教育部表示，有關新學期上課形式之規畫，將依據指揮中心最新防疫措施及規定，來規畫校園相關防疫，以維護學生學習權益。

教育部表示，全國高級中等以下學校110學年度第1學期開學日為110年9月1日(星期三)，目前已安排高中以下教職員工於開學前完成疫苗施打，但有關新學期上課形式目前還未確定。