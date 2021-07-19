新學期上課形式還未定 教育部：依防疫規定進行規畫 14:012021/07/19 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新學期上課方式是什麼，教育部表示尚未確定。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市長受柯文哲表示北市中小學開學擬採線上與到校混合班，在家沒人照顧的到校上課，其他人在家線上上課。對此，教育部表示，有關新學期上課形式之規畫，將依據指揮中心最新防疫措施及規定，來規畫校園相關防疫，以維護學生學習權益。 教育部表示，全國高級中等以下學校110學年度第1學期開學日為110年9月1日(星期三)，目前已安排高中以下教職員工於開學前完成疫苗施打，但有關新學期上課形式目前還未確定。 今年再發振興券？綠委證實：國發會正研擬規劃可能性 葉毓蘭》面對疫情 大學指考準備好了嗎？ #新學期 #上課 #規畫 #教育部 #形式 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》拓展開發中國家貿易 英國將推新計畫 11:272021/07/19 財經 超高速上網 中華電扮領頭羊 04:102021/07/19 產業．科技 報導有聲文學有光 04:102021/07/19 藝文副刊 貴子坑溪不臭了 接下來將打造26公頃親水休閒帶 13:352021/07/19 寶島 北市開學擬採線上線下混合班 老師怨：我們不是神力女超人 12:492021/07/19 生活 柯文哲喊自購疫苗 國民黨北市議會黨團盛讚力挺 12:102021/07/19 政治 家庭族群 成電動機車新藍海 04:102021/07/19 生活新聞 北巿擬9月分流上課 3個年級、1類學生優先到校 12:542021/07/19 生活 嘉義縣國小教職員接種疫苗 首波21日開打 13:532021/07/19 生活 觀光巴士無助紓緩南市觀光車潮 民代建議小黃公車便利送 13:502021/07/19 生活 張學仁30年武術底子 電影獲國際肯定 04:102021/07/19 娛樂新聞 生活熱門新聞 高端疫苗適用20歲以上成人 陳時中曝接種計畫 - 生活 「印度神童」曝疫情高峰時間點 最新影片點名台灣 - 生活 726有機會降級 陳時中：有疫情將隨時緊縮 - 生活 疫苗第三輪預約明天發送簡訊 170萬人可接種 - 生活 疫苗意願登記今午收單 逾463萬人搶打AZ 中籤率曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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