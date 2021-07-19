今年的新一代iPhone，到底有著哪樣的新面貌呢？爆料向來都滿準確的財經外媒記者Mark Gurman，在最新一期個人電子報Power On當中分享到了關於iPhone 13的新功能，預期在Android手機上出現多年的Always-on display功能，很有機會實現！

Gurman指出，新一代iPhone 13預計將會跟先前傳聞一致，搭載更大容量的電池，有助於在搭載120Hz更新率的螢幕後（預計僅有Pro系列高階機種搭載），能提升續航力。並且可能採用已經在Apple Watch中使用的Always-on常亮顯示（蘋果稱之為「永遠顯示」功能）。

This week’s Power On: Apple should improve its Apple Card amid its larger push into financial technology Netflix plans to add video games to its service details on the next iPhones and Apple launches a MagSafe battery pack. Read here and subscribe! https://t.co/QqGqzS9Lup — Mark Gurman (@markgurman) July 18 2021

據了解，Always-on display是由諾基亞（Nokia）在2009年於N86手機中首度採用，隨後則在Android陣營中逐漸普及起來。以三星手機為例，當前的機種大多具有這項功能，但為了避免OLED螢幕烙印問題，還額外設計了Always-on功能可以隨著時間移動顯示位置的附加功能。蘋果向來都有率先在特定產品中使用新技術，並且隨後將其運用在其他設備中的慣例。因此將已經用於兩代（Series 5、Series 6）Apple Watch中的螢幕永遠顯示功能，搬到iPhone 13中，也是剛剛好而已。

藉由這項Always-on顯示功能，使用者可以不需要點亮螢幕，就可以查看時間、日期、通知等資訊，對於經常因為需要查看此類資訊，所以會點開手機螢幕的iPhone使用者來說，絕對是很貼心的功能。當然，這項技術是受益於預計將搭載在iPhone 13系列中的LTPO（Low Temperature Poly-silicon）螢幕，能夠讓螢幕長時間顯示資訊，也不會過於耗電。

除了提及iPhone 13預計將會納入Always-on 的螢幕顯示功能外，Gurman也預測蘋果也會將已運用在最新M1 iPad Pro當中（12.9吋款式）當中的Mini-LED螢幕，也預計會用於最新款的MacBook系列中，不僅可以提高對比度，實現更高的亮度以及更深的黑色顯示效果，也可以降低功耗。而因為受限於Mini-LED螢幕的複雜生產問題，因此耽誤了新款MacBook的推出時間。

若不出意外，蘋果預計今年會在9月份發表新一代iPhone系列，預計將是第二代採用5G技術的機種，會在此領域有何提升，也將令人關注。