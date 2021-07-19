根據路透社報導，美國嬌生（Johnson & Johnson）考慮將自己鉅額嬰兒爽身粉訴訟債務，轉移到另家新成立的公司上，然後再尋求破產保護。

在和解會商中，嬌生可能會強推此破產計畫，一些尚未和解的案件賠償金也將減少。因原告無法阻止嬌生這樣做，不過，日後可能依循法律途徑來應對。但是，嬌生還沒有正式表態是否會如此處理。

訴訟案纏身的嬌生，被3萬位民眾控告，使用過嬌生嬰兒爽身粉與其它內含石綿的滑石產品後罹癌。原告中，包括患有卵巢癌與惡性肋膜間皮癌婦女們。

若嬌生新公司真的成立了，這些原告會發現自己與一家比嬌生規模小很多的公司在打官司。至於那些尚未和解的訴訟案件，和解金也有可能會縮小。因為，這取決於嬌生要拿出多少錢，願意為那些有疑慮的爽身粉產品來負責。

據悉，嬌生正考慮使用德州的分裂合併法，也就是一家公司可以分拆為好幾個不同單位。因此，嬌生可按照此法再成立一個新公司，把訴訟案件全部都丟給新單位，然後再申請破產以停止冗長訴訟案件。

專家認為，近年來，市面上有其它類似致癌物石綿訴訟案，都是用這種方式來進行。因此，嬌生也想依樣畫葫蘆，使用這種德州兩步式的破產方法來處理。

市值約為4,430億美元的嬌生，2021年6月，美國最高法院裁定，指控嬌生滑石粉產品致癌的女性，可獲得20億美元賠償金。