網家(8044)與戰略夥伴Pickupp合作物流配送攻佔短鏈物流新戰場，網家將利用Pickupp的科技物流解決方案，以彈性的思維構築雙方合作模式，優化整體物流佈建，提升整體配送效率及配送路線，強化關鍵「最後一哩」配送。

網家執行長暨總經理蔡凱文表示，在無接觸經濟的趨勢躍然而升的背景下，電商成為民生經濟中最重要的社會支援系統。PChome 24h購物透過與Pickupp的合作，促進整體物流資源的補給與運用會更具彈性，也希望藉此機會，以短距配送為基礎開創更多便利於消費者的商業模式。

網家2018年成立運輸物流子公司「網家速配」，透過自建物流，使物流配送在調度上更加靈活，更成為台灣首家跨足最後一哩路物流的電商集團。此次為了建構更具彈性的物流鏈，期盼能使整體物流朝向「高效率彈性運用物流」及「服務品項更多元」兩大面向戰略發展。

「高效率彈性運用物流」主要著重於網家速配與Pickupp兩家物流車隊的綜合應用，能夠大幅提高可掌握的物流戰力，打造更成熟、更具彈性的物流體系；「服務品類更多元」部分，在擁有靈活配送策略與完整物流團隊下，能更進一步因應整體消費市場需求發展，不僅著力於常溫短鏈物流，未來也可透過與Pickupp的合作開發出更多商品與服務。

雙方合作初期將以台北市為試辦區域，同時Pickupp也將在台灣大舉招募物流人員，在疫情衝擊的環境下，創造更多就業機會。Pickupp為一家物流新創公司，擅長以演算技術提供靈活、多元的物流方案，未來也將持續擴張營運規模與模式。