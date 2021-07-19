Just thought of an interesting “What if?”

(Maybe @Marvel inspired me)



Giannis is out for Game 6 due to health and safety protocols. Close contact with Thanasis



Bucks still win…



Does K midd get Finals MVP? — Spencer Dinwiddie (@SDinwiddie_25) July 18 2021

目前還在決定是否續留籃網的丁維迪，或許是太閒了，竟在19日發推一種不幸狀況，那就是假如公鹿主將「字母哥」阿提托康波跟親大哥薩納西斯接觸，造成必須隔離缺席總冠軍賽G6結局，如此詛咒別人的「幻想」隨即遭到球迷圍剿譴責！

「只是想到一個有趣的『假設』(也許受漫威影響)，假如阿提托康波因為緊密接觸薩納西斯，造成觸發聯盟健康與安全協議，總冠軍賽G6沒辦法上場，」丁維迪在推特上表示，「假如公鹿還是奪冠，那麼米德頓能否獲選總冠軍賽MVP呢？」

丁維迪的這番假設性的發言，或許不太可能真正發生，因為「字母大哥」薩納西斯阿提托康波在總冠軍賽G5賽前觸發健康與安全協議而被隔離，假如字母哥有跟自己大哥接觸，應該會在G5就被隔離沒法上場，公鹿自然想要聽牌更加困難。

結果丁維迪這種帶有「惡意」的假設性推文，引來不少球迷圍剿，像是「你和阿提托康波有仇嗎？為何會這樣想？」、「你都快要30歲了！」、「現在NBA球員那麼恨字母哥嗎？」眼見自己玩笑開大了，丁維迪連忙回應，「我們不要這麼認真，這就是假設而已。」