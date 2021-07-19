桃園有對5旬王姓夫妻，分別受脊椎和精神方面疾病所苦，疑久病，9日留下家書後即失聯，家屬發現報警，最後定位在桃園大有路一帶，但警消、特搜遍尋未果，子女不放棄持續尋找並求神，終在8天後在虎頭山草叢中尋獲2人遺體，身旁遺留大量藥物，家屬無意見。

55歲王姓男子和53歲游姓妻子，家住八德，2人都已退休，但王男有脊椎跟精神疾病、游婦患有憂鬱症，夫妻倆9日留下家書後即失聯。

2人的兒女返家發現父親遺留的家書後報警，八德派出所幫忙協尋，最後以手機定位在桃園區大有路附近，一度出動消防特搜幫忙協尋仍未果。

家屬不放棄，鍥而不捨尋找，並求神拜託幫忙快點尋獲，17日中午自成功路三段稜線步道入口步行進入，果真在虎頭山叢林斜坡尋獲父母遺體，2人已氣絕多時，屍身甚至部分已成白骨，身旁留有母親的家書和多種藥物和藥袋。檢警相驗研判是服用過量藥物導致中毒性休克，家屬對死因沒有意見，遺體已返還。

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