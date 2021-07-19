國防部智庫國防安全研究院與資策會日前聯合發表《PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析》報告，以「激化情緒對立的口水戰」為題，引發外界懷疑抹紅PTT。對此，台北市議員羅智強發文感嘆，難道在繼中天之後，蔡英文還想要把PTT關了嗎？

國防研究院與資策會聯合出版了《激化情緒對立的口水戰：PTT八卦版COVID-19疫情輿論分析》報告，內容提到，這次研究共篩選出47個PTT活躍帳號，其立場與對岸對台政治宣傳立場高度相符，包括「讚揚中國防疫措施」、「排他性描述／給我上海復星BNT」、「抨擊國產疫苗」等6種樣態。

該報告引發熱議，在PTT上更有許多網友對其感到嗤之以鼻，而被點名的47個網友更紛紛貼文發表「得獎感言」，明顯是將這個報告當作笑話在看。

而羅智強今日也在臉書表示，民進黨在發出這種報告，難道是因為蔡英文想要把PTT關了嗎？這種文章就是典型的「抹紅一條龍」，民進黨用國家資源寫報告，再丟給側翼發訊息，親綠媒體製造新聞，其背後目的就是把PTT鬥成「中共同路人」，減少PTT的可信度，甚至關掉PTT！

羅智強指出，民進黨可能忘了當年PTT是怎麼樣修理馬英九的，現在民進黨防疫做得亂七八糟，人民在PTT上宣洩情緒、檢討執政黨，本來就是合情合理的言論自由，民進黨不應該繼續帶風向，打壓PTT。而蔡政府現在的手法就與當時關台如出一轍，不惜踐踏專業也要發出這篇「鬥爭報告」，想必未來會有更多動作，他呼籲鄉民們小心，「國家機器真的要來了！」