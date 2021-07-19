疫情期間許多運動訓練都轉為線上課程，新北市顧及身障朋友的運動需求，上周首度推出身障運動指導免費線上課程，報名開跑2天5堂課就全數額滿，本周陸續加開系列課程，包括肌耐力、心肺功能及核心強化等課程，提供更多身障朋友運動多元管道。

新北市體育處表示，活動是由具有適應體育專長的教練設計課程，針對不同障礙種類的朋友規畫專屬的運動指導，透過較容易入門的運動方案，提供民眾可以針對不同的需求選擇適合自己的運動練習，後續課程將持續以雙教練方式提供身障者更完整的運動指導，其中一位教練示範，另一位教練講解、回答參與市民提問並提供即時動作建議，有效提升整體運動指導體驗，更清楚的知道居家避疫期間乃至於之後要再家運動的較佳作法，避免運動傷害之外，也能提升身體健康。

體育處說，第一波課程反應熱烈，後續規劃週週推出系列課程，本活動結合民間運動專業企業，透過迪卡儂線上系統推廣，以及威晴調適性運動企業社的專業師資，共同推廣特殊族群運動，包括身心障礙與高齡者，以適應體育為課程核心，注重個別差異，適當的調整課程內容、修正器材的適切度，讓參與對象在運動中獲得成功經驗，提升身體適能。