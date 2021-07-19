前疾管局長張鴻仁日前發文，指出衛福部長陳時中都鬆口清零不是目標，但是內政部還不准「酬神戲」，這個政策就奇怪了，今天中央流行疫情指揮中心就宣布，三級警戒維持，但和文化部討論後，即起可以演出酬神戲，包含布袋戲、歌仔戲、露天電影。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，宗教酬神戲演出，包含布袋戲、歌仔戲、露天電影，限制現空曠地點，但不開放民眾觀賞。表演團隊要全程配戴口罩，演員表演前七天要採檢陰性。