指揮中心放寬三級警戒可演酬神戲 不開放民眾觀賞 14:192021/07/19 中時 鄭郁蓁 、中時新聞網、 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心開放三級警戒演出酬神戲。(資料照 鐘武達攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前疾管局長張鴻仁日前發文，指出衛福部長陳時中都鬆口清零不是目標，但是內政部還不准「酬神戲」，這個政策就奇怪了，今天中央流行疫情指揮中心就宣布，三級警戒維持，但和文化部討論後，即起可以演出酬神戲，包含布袋戲、歌仔戲、露天電影。 中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，宗教酬神戲演出，包含布袋戲、歌仔戲、露天電影，限制現空曠地點，但不開放民眾觀賞。表演團隊要全程配戴口罩，演員表演前七天要採檢陰性。 陳政聞捲入群聚風暴 她聽完陳時中說法批：怎能如此雙標 陳政聞涉違規群聚閃辭 他籲勿枉勿縱：不要遇到自己人就轉彎 #酬神戲 #三級警戒 #觀賞 #指揮中心 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上健身房民眾注意了 微解封恢復營業 不入館要請假 12:042021/07/19 生活 六月夏季電價確定取消 立委曝退費時間點 11:572021/07/19 政治 國民黨新竹市長初選 電話民調7／25起連3天辦理 12:172021/07/19 政治 楠梓5僑生群聚打麻將 遭開單舉發 04:102021/07/19 地方新聞 國民黨北市議會黨團 籲柯向中央爭取普發現金1萬 12:092021/07/19 政治 陳時中：現在不以清零為目標 04:102021/07/19 焦點要聞 台中劍井未演先轟動 8月中開放 04:102021/07/19 地方新聞 企業偕同善心團體共同捐贈38台輪椅予衛福部苗栗醫院 14:512021/07/19 財經 莫德納第2劑擴及第3類 19萬人受惠 丁怡銘們也在列 04:102021/07/19 焦點要聞 香港疫苗接種中心9月底關閉 專家：應延長開放 14:212021/07/19 兩岸 陳政聞閃辭止血 在野黨籲查清楚 04:102021/07/19 焦點要聞 生活熱門新聞 烟花撲台7縣市恐發陸警 彭啟明曝放颱風假機率 - 生活 「印度神童」曝疫情高峰時間點 最新影片點名台灣 - 生活 新增24件接種疫苗後死亡事件 AZ、莫德納各半 有人施打當天去世 - 生活 雙颱共舞 第7號颱風「查帕卡」生成 路徑曝光 - 生活 高端疫苗適用20歲以上成人 陳時中曝接種計畫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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