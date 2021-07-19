在鏡頭前並不擅長發言的旅日投手張奕，其實是個冷笑話高手！他今天與歐力士隊友山崎福也一起越洋接受台媒訪問，聊到山崎福也在球迷「被適合當咖啡店員」票選中排名第3，張奕笑說：「這是日本球迷的帥哥票選，我沒有山崎帥。」讓山崎、翻譯都笑翻了。

左投山崎是歐力士的先發輪值之一，今年出賽13場含12場先發，自責分率3.31，和張奕在主場更衣室的座位相鄰，受訪互虧的感情似乎不錯。張奕原本也是先發投手，山崎形容兩人是「良性競爭」的關係，「不過張奕今年從先發轉任中繼，突然投出這麼快的球速，不只是我，我想大家應該都非常驚訝的！」

張奕則說今年5月27日一軍初登板，對橫濱先發2.1局竟狂失7分，對自信心打擊很大，「這期間有點跌跌撞撞，有點投球失憶，沒有到那麼嚴重，但有點不太敢跟打者對決。」沒想到後來轉任中繼全力投球，狀況慢慢起來，不但連4次登板無失分、拿下3中繼點，也飆出157公里的速球，他自己也沒想到。

「先發丟1場就有1周時間做準備，中繼就要每天、每場做準備，說真的蠻辛苦的，個人還在調適當中，身體上的恢復等等。」張奕說。

但轉戰中繼不等於一帆風順，張奕在7月7日對樂天投0.2局失掉4分，事後他覺得自己當時想太多，「連投第2天，身體沒有比之前好，想太多，直球沒有前一天快，下次遇到這種事情，想法可能要改變一下。」

雖然又被打爆，但張奕表示教練團完全沒跟他說什麼，他告訴自己下次一定要討回來，「往前看下一場比賽！」今年歐力士的目標就是優勝，他希望自己能為球隊做出貢獻，「謝謝大家關注我們歐力士隊，也聽到大家的聲援，希望後半季繼續替我們加油！」