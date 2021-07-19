盤中零股交易自去年10月26日上路以來，成為許多小資族選擇的投資工具。觀察台灣證券交易所近十日零股交易成交金額前十名的公司，多數為股價高、動能強勁。據統計，近10個交易日排名前10名的交易零股包括:台積電(2330)、長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)、聯發科(2454)、富邦媒(8454)、國巨(2327)、大立光(3008)、聯詠(3034)、台驊投控(2636)等。

中信小資高價30 ETF經理人張逸敏表示，上述的個股均為特選小資高價30指數成分股。廣納高競爭性、高獲利、高動能、「高貴」的股票，不分產業、題材，都可以在這檔ETF中找到。中信投信將於7/27-7/30募集「中信小資高價30」ETF。

張逸敏表示，近期台股受到國際局勢拖累，表現相對疲軟，尤其在當沖交易催化，還有部分市場資金集中在特定族群的情況下，台股盤面輪動加速明顯，更容易呈現高檔震盪的格局。然觀察全球局勢，儘管歐美染疫人數仍持續上揚，但就業、核心消費等數據表現相當強勁，預料復甦格局不變。

張逸敏指出，在類股輪動快速的環境中，投資人更應做好分散投資與平衡風險。ETF納入一籃子股票，波動幅度小於投資單一個股，因此對於想投資高價股的小資族而言，是相對穩健的選擇。

中信小資高價30 ETF追蹤指數為臺灣指數公司特選小資高價30指數，指數篩選方式兼顧公司治理及股價須高於200元條件等特色，同時將近3個月零股交易的熱門標的納入篩選條件。企業財務面上，公司稅後純益需大於零，ROE或股利成長排名台股前段班，個股日平均成交金額須高於2000萬元。種種條件篩選後，取股價前5高個股，其餘以夏普值排序。