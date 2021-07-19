交通部。（本報資料照）

交通部昨（18）日傍晚公布太魯閣號事故行政調查報告，罹難者家屬不領情，今天上午至交通部前陳情。交通部稍晚發出新聞稿表示，會再檢討加強家屬關懷；交通部長王國材表示，疫情降級後將儘速安排親自與家屬們召開懇談會。

交通部表示，一直持續關懷慰問太魯閣號事故受難者家屬，此次公布事故行政調查報告也已經同步在家屬群組轉知家屬，但部分家屬反映未事先告知即予公布，交通部將再檢討加強家屬的關懷。

王國材表示，秉持公開、透明原則要求台鐵各項改革及家屬關懷慰問，5月8日、9日分別於花蓮、台東及台北召開3場家屬懇談會，因受疫情提升三級影響，說明會改採線上辦理，致未能面對面溝通。交通部已請台鐵局先規畫小型說明會與家屬懇談及關懷，並請台鐵局廣泛蒐集家屬意見；待疫情降級後，王國材表示將儘速安排親自召開懇談會，並已致電家屬團體發言人王薇君理事長表達決心與關心。

交通部表示，今天部分家屬代表強調台鐵安全改革的重要，交通部深表認同，也會盡全力督責台鐵改善，改革作為也會參採家屬意見加以檢討，定期在台鐵局網頁專區公布辦理情形。未來更會透過制度落實台鐵安全，包括加速台鐵安全管理系統建立、由第三方機構台鐵安全管理系統有效性評鑑、爭取設置鐵道檢查員強化監理及檢查深度等。

另有家屬代表反映事故發生迄今，雖有關懷員關懷慰問，但台鐵關懷員訓練不足、未能以同理心善待家屬，且部分家屬已長時間未接獲關懷電話。交通部表示責請台鐵局增加關懷頻率，且應詳細紀錄家屬訴求。

至於家屬代表反映希望重新提出和解書、協議內容與家屬協調一節，據台鐵局表示該和解書內容係依懇談會意見修訂，並經法扶律師團隊及部分家屬委託律師協助檢視補充修訂確認，交通部表示將完全尊重家屬評估後的意願。另反映聯合大地工程公司參與調查有「球員兼裁判」之嫌一節，交通部表示經查聯合大地工程公司負責三級品管中監造作業，確屬被調查對象，係於最後一次調查會議邀請該公司列席就相關調查事實及內容提出回應說明，調查結果仍由交通部相關單位認定，該公司無權參與。