香港公務員事務局局長聶德權昨（18日）指，預計到9月底香港首劑接種率可增至70％。香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今日（19日）表示，要達到聶德權所說的目標的先決條件是每日接種人數要如近日踴躍，近日市民接種疫苗踴躍，認為接種中心可延遲關閉、多開幾個月。香港呼吸系統專科醫生梁子超今也表示，疫苗對變種病毒的保護力降低，即使接種率達7成，都未必足以建立穩妥免疫屏障。

曾祈殷今指出，希望香港首劑接種率可在9月底達至70％，但先決條件是每日接種人數都要如近日踴躍。他認為近日接種數字增加的原因包括民眾瞭解到國際疫情，Delta變種病毒肆虐，加上世界不少國家均已展開疫苗接種計劃，出現嚴重問題個案不多。

港府日前公布，接種中心將於9月前關閉，曾祈殷認為，每日有大批市民接種，希望接種中心延後關閉，繼續服務市民，並稱，若接種疫苗是港府「重中之重」的策略，相信市民也未必會太介意場所如體育館繼續用作接種中心，並建議港府再作考慮。

針對香港長者接種率低，曾祈殷認為，主要是因長者接收資訊未必理想，故對接種疫苗有疑慮，加上他們行動不便、不知道如何預約，可能因此卻步。曾認為，港府可檢視哪一區的長者接種率特別低，並在該些區域推行外展服務等措施。

另，香港呼吸系統專科醫生梁子超今表示，疫苗對變種病毒的保護力降低，即使接種率達7成，都未必足以建立穩妥免疫屏障。並指出，香港接種疫苗人士年齡分布不平均，70歲以上長者只有約一成人接種疫苗，如果情況不改善，將拖慢香港日後的疫苗接種速度，在醫院等高風險地方，還是有局部疫情爆發的可能。

至於近日東京奧運選手村出現確診個案，梁子超認為，是意料中事，因為疫情仍在全球多地爆發，疫苗保護率亦非百分百，但認為只要做好賽前檢測及限制觀眾入場等感染控制措施，疫情爆發風險應不大。他指出，這類國際活動有如「大混缸」，如果沒有做好控制措施，有機會出現大傳播或雙重感染變種病毒，也有可能讓病毒進一步變異。