行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞，被爆出近日到屏東縣「牡丹灣villa」違規群聚用餐，而陳也在昨日請辭獲准。對此，民眾黨立委蔡壁如表示，這次是中央高官帶頭違法群聚，衛福部長陳時中的說法怎能避重就輕，且選擇視而不見？

蔡壁如今（19日）在臉書發文表示，這個星期假日，自己的故鄉屏東爆發「牡丹灣villa」違規群聚用餐事件，一時之間大家都在討論，行政院高官帶頭在一個晚上住宿至少一萬八千元起跳的高檔villa群聚！當然炸鍋！

疫情三級警戒2個月的時間，政府說「防疫視同作戰」，全國上上下下聽命行事，在家就是抗疫，就算是微解封，也不敢有五人以上的群聚，蔡壁如直言，陳時中怎麼說、大家怎麼做，每天下午二點鐘，全國有多少人守在電視機前，就為了等陳時中一個說法。

蔡壁如接著表示，政府要員帶頭群聚，陳時中是這樣說的：「目前沒有說不能住民宿，但首先要看是否為事實」，又說：「三級警戒在適當鬆綁情況下，餐廳若有隔板和保持座位距離，有條件開放內用」；蔡壁如痛批，媒體照片都出來了，18個人聚在一起吃火鍋，還是政府高官帶頭群聚，陳時中怎能如此雙標的避重就輕？還是說有沒有黨證差很大？

對於指揮官陳時中的說話，蔡壁如的評語為：不疾不徐、不慍不火的說著謊！特別在談及疫苗採購的時候，蔡更簡單舉幾個例子：首先，去年10月3日，陳時中說：台灣與各國「超買」疫苗，結果是：截至今年7月16日，對外採購的1981萬劑，僅到貨306.26萬劑，其餘584萬還是靠友邦捐贈，加起來也只有890萬劑。

蔡壁如繼續指出，最近的一次是6月3日，陳時中在記者會上跟媒體說：「現在事實上是買不到的，我幾乎敢這樣子講」；但真實的情況是，和永齡基金會幾乎同時間購買疫苗的越南，不僅買到，且7月7號BNT疫苗已到貨了。攸關國人的生死，陳時中都可以不疾不徐的謊話連篇。

蔡壁如感嘆，所以當指揮中心訂出一個「可笑的微解封」指引時，地方政府當然不敢配合，高達九成的地方政府「逆時中」，因為就算中央再怎麼粉飾太平，民眾就是覺得危險，還是願意自動忍一時之快，就為了換來日後真正的「解封」；怎知，這次是中央高官帶頭違法群聚，而陳時中選擇視而不見？