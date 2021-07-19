南投縣採購疫苗一波三折，還被點名疫苗施打率全國最低；縣長林明溱19日表示，因為他向中央開第一槍，正中要害、斷人財路，所以中央挾怨報復，還被說風涼話「打不完還要買疫苗」；但南投加速進度，疫苗打到7成，中央卻不公布施打率了。

南投縣議員游宏達、簡峻庭在議會總質詢時，關切縣府疫苗採購及施打進度；林明溱表示，疫情嚴重時，中央流行疫情指揮中心每天報確診人數，卻沒有疫苗讓民眾施打，因此，他決定要採購BNT輝瑞疫苗。

林明溱說，執政黨本來是要等到10月，讓全民施打國產的高端和聯亞疫苗，但是，他開第一槍後，民眾群情譁然紛紛要疫苗，中央才向國際四處要疫苗。

林明溱表示，因為那一槍正中要害，插入中央的心臟，卻引來挾怨報復，中央點名南投縣疫苗施打率全國最低，還被說「疫苗打不完，還要買疫苗」等風涼話；其實，南投縣因為長輩多，偏鄉交通不便，所以安排在假日施打，讓晚輩放假時可以帶長輩去打疫苗，加上精準施打，所以初期進度較慢，但後來進度趕上，到18日施打率已達7成。