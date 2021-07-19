中央流行疫情指揮中心今天宣布，今起第三輪公費疫苗預約平台暫時關閉，將自明天上午10點起，針對第六、八、九、十類人員以及1973年12月31日前出生民眾，約170萬人發送預約簡訊，施打期間從7月23日至7月29日為止。

衛福部長、疫情中心指揮官陳時中表示，公費疫苗系統平臺自今日中午12時以後先暫停意願登記，後續視疫苗新到貨量後重開意願登記。此外，重新開啟後，增勾或改勾AZ疫苗者，將於第三輪意願登記接種AZ疫苗之495萬人優先處理後，再接續處理。

陳時中說，7月23日至7月29日每周二都會發送簡訊，如果有接獲簡訊但卻未完成預約的民眾，將自動加入下一次簡訊通知名單。至於今天雖然暫時關閉疫苗接種意願登記平台，但陳時中也說，後續會視疫苗新到貨的情形重新開放意願登記。

中央流行疫情指揮中心今日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第三輪的意願登記已於今日中午12時截止，全國約有887萬人登記，其中約495萬人有意願接種AZ疫苗。該系統平臺自7月20日上午10時起，將針對第六、八、九、十類及1973年12月31日(含)以前出生民眾，約170萬人會陸續收到簡訊，預約接種期程至7月22日中午12時截止；本輪可接種疫苗為AZ疫苗，施打期間為7月23日至7月29日，籲請民眾準時前往接種。

公費疫苗第三輪時程。（指揮中心提供）

指揮中心提醒，請民眾須先於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平臺會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。

指揮中心強調，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」是為了建立讓大量疫苗接種能依序且穩定有效推行的機制，中央與地方腳步一致，加強推動疫苗接種，提升群體保護力，守護國人健康。