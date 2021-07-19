新北市教育局「新北暑假不打烊」學習網站於7月19日至8月13日每天推出「學力PLUS」、「名師來解盲」、「大師教寫作」及「線上駐校藝術家」等共80堂國中線上課程，由新北30位名師錄製精彩學習內容及YouTube直播，邀請國中生暑假跟著名師有效安排每日學習進度，在家線上學習讓學力大爆發。

新北市教育局長張明文表示，疫情來襲但孩子的學習不能等待，暑假提供豐富的自主學習資源，特別邀請新北市國中教師拍攝各領域學習主題的影片，讓學生居家也能按進度複習課程內容，保持基本學力，有效銜接開學後的新進度。

新泰國中數學老師劉繼文提到，線上直播教學已是每位老師必備的基本工夫，也是未來的學習趨勢，為了在第一時間解決學生的疑惑，透過直播讓全市的國中生上線一直討論及分享，是疫情時代最好的學習方式。

透過直播教導如何寫作的依智麒老師，更是從會考寫作決勝三部曲，分析會考、學測、指考、統測的寫作測驗閱卷標準，從評閱老師的角度換位思考，讓學生深入了解寫作的訣竅，未來會考有機會一舉拿下6級分。

除了學科知識之外，這次也特別邀請知名街舞老師及評審Jacky，將在鏡頭前面以輕鬆有趣的方式介紹嘻哈街舞中的Breaking、Popping、Locking、Hip Hop Freestyle等舞風，讓學生掌握音樂及身體律動性，還會教導學生如何用簡單舞蹈組合動作在家練習，培養孩子能動靜皆宜身心健康發展。

教育局表示，暑假期間免費線上課程，期待鼓勵學生自主學習，保持學習熱度，課程更從國小延伸到高中，讓所有學生都能提前預備迎接未來挑戰，詳細內容請至「新北暑假不打烊」網站查詢https：／／e-holiday.ntpc.edu.tw。