台61線與竹南鎮龍江街口，鄰近國道3號西濱交流道，公路總局計畫將路口改成分離式交流道。（謝明俊攝）

台61線與竹南鎮龍江街口，是通往龍鳳漁港的重要通道，目前正進行拓寬工程。（謝明俊攝）

台61線西濱快速道路全線通車後，因不收通行費，已成為窮人的高速公路，許多來往中部的大型貨車都經由苗栗路段，重車流量大增，苗栗縣府爭取交通部針對苗栗縣內12處路口進行安全改善高架立體化，其中包括國3竹南交流道等4個分離式交流道，以加增竹南、後龍地區交通順暢及安全。

台61線自2019年全線通車後，因不收費，成為許多重型車輛來往苗栗、台中或新竹時，替代國道1號、3號的主要道路，導致交通流量快速增多，其中尤以國道3號竹南交流道經由台1己線銜接台61線，以及台61線、竹南鎮龍江路口北上銜接國道3號西濱交流道等2大路口，重車每日川流不息。

苗栗縣政府工務局經過盤點，台61線行經縣內路段近35公里，共計有23處平交路口尚未立體化，不利整體交通疏運。經交通部公路總局西濱公路北區臨時工程處，於2019年召開地方說明會，縣府及竹南鎮公所等單位都強烈支持改善計畫，但因行政院考量與國道1號五楊高架道路延伸計畫排擠預算，一度裁示緩辦。

苗栗縣長徐耀昌持續爭取，立委陳超明也多次向中央反映改善工程的必要性，終於在6月4日獲行政院核定可行性研究。公路總局並配合啟動環境差異分析作業，預計今年8月送環保署審查，待通過後，再行提報建設計畫至行政院爭取核定。

依公路總局規劃可行性報告內容，台61線主線將高架立體化，可消除縣內12處平交路口，並增設竹南3處以及後龍1處分離式交流道，其中包括竹南鎮龍江街及博愛街口、竹南鎮台1己線路口等，並且龍江街可同時銜接國道3號及台61高架主線，讓竹南後龍沿線交通功能更加完善。