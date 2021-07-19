五峰鄉雅麥石生部落園區，將打造新的知性旅遊地點，傳承泰雅傳統生活文化。（羅浚濱攝）

新竹縣尖石和五峰兩鄉基礎建設有很大升級空間，內政部營建署日前分別核定補助800萬及400萬元，改善尖石鄉上下水田部落景觀步道環境、五峰鄉雅麥石生部落生活廣場及廊道整檢工程，預計明年初完工後，將有助提昇原鄉觀光環境，加值在地創生產業。

在五峰鄉竹林村的雅麥石生部落園區，是以五峰獵人學校為中心，有當地耆老傳授傳統狩獵及射箭技巧，會編織的婦女則傳承織布文化，以往吸引不少遊客前來體驗泰雅族文化。

該園區生活廣場是部落居民生活、祭祀等活動場所，每年鄉內祖靈祭、櫻花季、小米播種節、桂竹筍節、馬告採收節、小米豐收節、甜柿節及原民體驗活動等都在這舉辦。

縣府交旅處長游志祥表示，在兼顧生態保護前提下，將重塑園區的生活廣場，利用在地特色植栽加強綠美化，新設生活廊道、照明、座椅、指示牌等設施，打造新的知性旅遊地點，傳承泰雅傳統生活文化，相信對現有的創生產業能再提升加值。

尖石鄉上下水田部落景觀步道環境營造計畫，將重新整合新樂村水田部落甕碧潭瀑布及周邊登山步道等設施，成為生態休閒觀光軸線，提供更舒適的休憩步道空間、辨識及方向指引，讓遊客迅速獲得優質清楚的觀光資訊，落實休閒體驗與環境教育。

游志祥說，內政部營建署「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，著重自然美學，以簡單、自然、好用為原則，進行鄉鎮自然、人文及生活環境的改善，3月第一階段新竹縣獲補助8案，經費4230萬元，日前核定第二階段補助尖石和五峰兩原鄉共1200萬元。