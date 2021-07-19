對於我國採購疫苗價格至今不公布，但相較於其他國家都有公布價格，藍營今天再度詢問中央流行疫情指揮中心是只有台灣不能公佈嗎？陳時中回：「我們知道自己跟人家簽的合約是怎樣」。

昨天陳時中面對疫苗價格問題時，回應表示，對於問疫苗價個人的人都是居心叵測。今天藍營再度質疑，全世界都有公布疫苗價格，是只有台灣不能公佈嗎？

對此，陳時中表示，「我們知道自己跟人家簽的合約是怎樣」，但任何會干擾進貨的因素，我們都希望盡量避免。