疫苗價格只有台灣不公布？ 陳時中：我們知道自己簽的是什麼 14:272021/07/19 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 對於我國採購疫苗價格至今不公布，藍營今天再度詢問中央流行疫情指揮中心是只有台灣不能公佈嗎？陳時中回：「我們知道自己跟人家簽的合約是怎樣」。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於我國採購疫苗價格至今不公布，但相較於其他國家都有公布價格，藍營今天再度詢問中央流行疫情指揮中心是只有台灣不能公佈嗎？陳時中回：「我們知道自己跟人家簽的合約是怎樣」。 昨天陳時中面對疫苗價格問題時，回應表示，對於問疫苗價個人的人都是居心叵測。今天藍營再度質疑，全世界都有公布疫苗價格，是只有台灣不能公佈嗎？ 對此，陳時中表示，「我們知道自己跟人家簽的合約是怎樣」，但任何會干擾進貨的因素，我們都希望盡量避免。 陳政聞涉Villa群聚請辭獲准後 蘇貞昌最新回應 沈榮津出面協調 太陽光電價格爭議落幕 #陳時中 #藍營 #疫苗價格 #回應 #價格 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中：現在不以清零為目標 04:102021/07/19 焦點要聞 疫苗問題全台皆知 黃暐瀚：就只有陳時中不懂 12:012021/07/19 政治 陳時中稱追究疫苗價格居心叵測 藍委轟：玷汙民主 09:142021/07/19 政治 疫苗採購價格何時公開？綠委今爆公布時間點 11:202021/07/19 政治 疑群聚用餐惹議火速請辭 綠委：陳政聞不會選下屆高雄市議員 11:382021/07/19 政治 莫德納第2劑擴及第3類 19萬人受惠 丁怡銘們也在列 04:102021/07/19 焦點要聞 謝盈萱藍葦華《俗女2》親吻叫床樣樣來 04:102021/07/19 娛樂新聞 談疫苗價居心叵測 國民黨轟有貓膩 04:102021/07/19 焦點要聞 穩定原物料價格 發改委：將持續投放銅、鋁、鋅等國家儲備 11:532021/07/19 財經 直播》疫情趨緩已達降級條件 陳時中最新說明 13:362021/07/19 生活 機密採購的專制疫苗 04:102021/07/19 時論廣場 生活熱門新聞 高端疫苗適用20歲以上成人 陳時中曝接種計畫 - 生活 「印度神童」曝疫情高峰時間點 最新影片點名台灣 - 生活 726有機會降級 陳時中：有疫情將隨時緊縮 - 生活 疫苗第三輪預約明天發送簡訊 170萬人可接種 - 生活 疫苗意願登記今午收單 逾463萬人搶打AZ 中籤率曝光 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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