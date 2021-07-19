台中市議會副議長顏莉敏的大哥顏寬恒，疫情期間發起鋼鐵肉體鍛鍊挑戰，準備好解封那一天，做那個負重前行的人。（翻攝顏寬恒臉書）

台中市議會副議長顏莉敏的大哥，國民黨副秘書長顏寬恒日前挑戰瘦身成功，19日他又發起「鋼鐵肉體鍛鍊挑戰」！點名蔣萬安、洪孟楷、徐巧芯等一起加入，一起做臥推、拉力架下拉、二頭肌等訓練；顏寬恒指出，準備好面對解封的那一天，大家都有更重要的事情要做，做那個負重前行的人吧！

顏寬恒在臉書說「人生哪！有時就是這樣，面對這個世界，你不能要求對方光明正大，你只能要求自己強大，才能克服各種各樣的逆境！」

顏寬恒指出，一開始減重是帶著想要陪伴家人更久的心情，但運動這件事情，似乎是會上癮的，不管是跑步機的有氧訓練，還是臥推，二頭肌等肌肉訓練；每當寬恒覺得要死了，真的不行了，就會告訴自己：「最後三組，快要結束了！」硬著頭皮，讓每次都比上一次更進步一點點。

顏寬恒說，但要出發去運動的時候還是會有一點猶豫，不知道是不是大家都會？這個挑戰既然艱困，就要把一些好朋友都拖下水，希望蔣萬安、洪孟楷、徐巧芯可以一起加入我的「鋼鐵肉體鍛鍊挑戰」，畢竟，我們面對的逆境才剛開始呢！

顏寬恒強調，這次鍛鍊的肌肉集中在上半身，但是因為之前的摔傷還沒有痊癒，一早起床還是會痛，所以一邊療傷止痛一邊努力前行，將來會讓大家看見一個全新的寬恒！臥推：一組15下5組。拉力架下拉：一組15下5組。二頭肌訓練：一組10下5組。