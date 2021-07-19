美國消費者物價指數持續創新高，通貨膨脹壓力居高不下，引發投資人對金融市場受到影響的擔憂，對此，「股神」巴菲特表示，投資自己及出色的企業是對抗通膨的最佳解答，同時選擇購買多元化的指數基金也是相對有利的選擇。

CNBC報導，儘管許多經濟學家和金融專家都認為，目前的通膨率無需擔心，聯準會也未改變現行的寬鬆貨幣政策，但物價指數確實持續攀升，消費者仍需要為今年夏天可能出現漲價潮做好準備。

巴菲特曾在2009年波克夏海瑟威的股東年會上回答此問題，他建議大家可以做好2件事以降低衝擊，首先是提高自己的專業技能，「如果你是最好的老師、最好的外科醫生甚至是最好的律師，你就能從國家經濟分到一塊餅，貨幣價值的變化就不太重要。」

另外，巴菲特建議，擁有傑出企業的股票也是一個方法，因為無論貨幣市值出現什麼變化，傑出的企業永遠都會有需求，「人們願意為他們喜歡的東西付費，如果你投資可口可樂，20年後甚至50年後的波動可能不會這麼大。」

此外，巴菲特也強調，投資人還可以選擇低成本的指數基金，因為風險更小，「多元化指數基金一直是最有意義的選擇，應在任何情況下持續購買標普500 指數基金，尤其是在市場崩盤之際。」